Роспотребнадзор не вводит карантин для прибывающих из Италии россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии эпидемиологических оснований для введения обязательного карантина для прибывающих из Италии россиян.

«Сегодня мы не вводим обязательного карантина для всех, кто возвращается из Италии, совершенно обоснованно. Страна большая, и таких мер ещё не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований», — цитирует её РИА Новости.

При этом глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам, вернувшимся из Италии, встать на медицинский учёт по месту жительства.

Она напомнила, что следует наблюдаться в течение 14-дневного инкубационного периода.

«Нужно быть обследованным в первые дни после контакта, а это, понятно, уже получается значительно раньше, чем вы вернулись в Россию. По нашим методическим рекомендациям, на период медицинского наблюдения обследование человек проходит трижды», — сообщила Попова.

По её словам, необходимо пройти медицинское обследование сразу после контакта с инфицированным, если о нём известно, а также на десятый и 11-й или 12-й день.

Попова также сообщила, что в настоящее время на территории Италии находятся около 30 тыс. российских туристов.

Ранее число заражённых коронавирусной инфекцией в Италии достигло 821 человек, 21 заболевший скончался.

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.