Роспотребнадзор не вводит карантин для прибывающих из Италии россиян
- Reuters
«Сегодня мы не вводим обязательного карантина для всех, кто возвращается из Италии, совершенно обоснованно. Страна большая, и таких мер ещё не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований», — цитирует её РИА Новости.
При этом глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам, вернувшимся из Италии, встать на медицинский учёт по месту жительства.
Она напомнила, что следует наблюдаться в течение 14-дневного инкубационного периода.
«Нужно быть обследованным в первые дни после контакта, а это, понятно, уже получается значительно раньше, чем вы вернулись в Россию. По нашим методическим рекомендациям, на период медицинского наблюдения обследование человек проходит трижды», — сообщила Попова.
По её словам, необходимо пройти медицинское обследование сразу после контакта с инфицированным, если о нём известно, а также на десятый и 11-й или 12-й день.
Попова также сообщила, что в настоящее время на территории Италии находятся около 30 тыс. российских туристов.
Ранее число заражённых коронавирусной инфекцией в Италии достигло 821 человек, 21 заболевший скончался.
Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.