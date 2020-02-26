Находящаяся в Италии россиянка прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса

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Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.
Находящаяся в Италии россиянка прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса
  • Reuters

«Паника у меня началась после того, как подруга, которая сейчас находится в Милане, рассказала, что отменены все массовые мероприятия, в университетах не проводятся занятия и что она бы на моём месте осталась в Риме», — заявила россиянка в беседе с URA.RU.

По её словам, несмотря на то что в Риме ситуация не такая, как в Милане, население всё равно боится.

Возвращаться в Россию Орлова в ближайшее время не планирует.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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