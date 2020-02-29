Минздрав России скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса

Министерство здравоохранения России скорректировало рекомендации для врачей по обнаружению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению COVID-19, обновлённая информация будет направлена во все медучреждения», — цитирует министерство Интерфакс.

Министерство отметило, что в случае появления симптомов ОРВИ, таких как повышенная температура, кашель, боль в горле и головная боль, можно обратиться в поликлинику по месту жительства. При этом пациент должен сообщить врачу, посещал ли он страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

«После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции», — указано в сообщении.

Ранее в Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным COVID-19 иранцем.