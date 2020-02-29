Пятеро контактировавших с больным COVID-19 иранцем госпитализированы в Москве

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Пять человек, которые контактировали с больным новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 иранцем в Москве, были госпитализированы.
Пятеро контактировавших с больным COVID-19 иранцем госпитализированы в Москве
  • globallookpress.com

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с заражённым, и установлено их местонахождение», — цитирует РИА Новости оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

У госпитализированных не выявили COVID-19.

Уточняется, что ещё три человека, имевшие близкие контакты с заражённым иранцем, уже покинули российскую территорию.

Ранее правительство России «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции» решило временно остановить пропуск граждан Ирана через российскую границу.

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