Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
- РИА Новости
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Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой кабмина.
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Как отмечается, речь идёт о гражданах Ирана, которые въезжают в страну «в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях».
Правительство также поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу виз иранским гражданам.
С 20 февраля Россия приостановила въезд граждан Китая.
Ранее МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавируса.
Как заявляли в Иране, власти приняли решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заражения COVID-19.