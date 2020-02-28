Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

Правительство России «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции» решило временно остановить пропуск граждан Ирана через российскую границу.

Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой кабмина.

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 года по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.

Как отмечается, речь идёт о гражданах Ирана, которые въезжают в страну «в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях».

Правительство также поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу виз иранским гражданам.

С 20 февраля Россия приостановила въезд граждан Китая.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавируса.

Как заявляли в Иране, власти приняли решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заражения COVID-19.