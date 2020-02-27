Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками COVID-2019
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«Вместо карантина в городах мы вводим ограничения на передвижения для тех, у кого есть подозрения на заболевание или будет установлен факт заболевания», — цитирует РИА Новости Намаки.
Он сообщил, что на въездах в города с наибольшим трафиком разместят специальные группы, которые будут измерять температуру.
По его словам, людей, у которых есть подозрения на заболевание, будут останавливать, а также помещать в карантин на 14 дней в том городе, куда они приехали.
Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, 19 из них скончались.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.