Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками COVID-2019

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Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что иранские власти приняли решение решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками COVID-2019
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«Вместо карантина в городах мы вводим ограничения на передвижения для тех, у кого есть подозрения на заболевание или будет установлен факт заболевания», — цитирует РИА Новости Намаки.

Он сообщил, что на въездах в города с наибольшим трафиком разместят специальные группы, которые будут измерять температуру.

По его словам, людей, у которых есть подозрения на заболевание, будут останавливать, а также помещать в карантин на 14 дней в том городе, куда они приехали.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, 19 из них скончались.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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