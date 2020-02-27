Иран ограничит передвижение по стране людей с признаками COVID-2019

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что иранские власти приняли решение решение ограничить передвижение тех лиц, у которых есть признаки заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

«Вместо карантина в городах мы вводим ограничения на передвижения для тех, у кого есть подозрения на заболевание или будет установлен факт заболевания», — цитирует РИА Новости Намаки.

Он сообщил, что на въездах в города с наибольшим трафиком разместят специальные группы, которые будут измерять температуру.

По его словам, людей, у которых есть подозрения на заболевание, будут останавливать, а также помещать в карантин на 14 дней в том городе, куда они приехали.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, 19 из них скончались.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.