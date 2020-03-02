У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что у вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.

«2 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России. По данным проведённого эпидемиологического расследования, установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, заражённый вернулся в Россию 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Через четыре дня после возвращения на родину он обратился в поликлинику, откуда был доставлен в инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что у пассажира, летевшего из Ирана в Китай через Москву, подтверждён коронавирус.

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