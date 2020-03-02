У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.
«2 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России. По данным проведённого эпидемиологического расследования, установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», — говорится в заявлении.
По имеющимся данным, заражённый вернулся в Россию 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Через четыре дня после возвращения на родину он обратился в поликлинику, откуда был доставлен в инфекционную больницу.
Ранее сообщалось, что у пассажира, летевшего из Ирана в Китай через Москву, подтверждён коронавирус.