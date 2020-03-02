У летевшего транзитом через Москву пассажира подтверждён коронавирус

У пассажира, летевшего через Москву из Ирана в Китай, подтверждён коронавирус.

Об этом сообщили в посольстве России в КНР.

«По информации комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», — отмечается на сайте.

В дипведомстве уточнили, что ни у одного из бывших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено.