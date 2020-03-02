Власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом

Московские власти приняли ряд профилактических мер в связи с обнаружением новой коронавирусной инфекции Covid-19 у жителя столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

По его словам, в столичных стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19.

При этом в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей. В метрополитене будет проводиться выборочное измерение температуры у пассажиров дистанционным способом.

«Работодателям рекомендуем организовать регулярное измерение температуры у сотрудников», — заявил Собянин.

Он напомнил, что также проводится измерение температуры у всех пассажиров международных рейсов в аэропортах Москвы.

Также проводятся ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, которые прибыли в Москву из КНР.

Собянин сообщил, что врачи подтвердили первый случай заражения COVID-19 в Москве. Больной прибыл из Италии.

В связи с обнаружением коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека, ещё 83 помещены на карантин.