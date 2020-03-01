«В целом под контролем»: Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл совещание относительно влияния на мировую экономику распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По словам главы государства, негативные последствия «уже дают о себе знать». При этом он отметил, что российские власти делают всё необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация находится под контролем. По последним данным, в России не выявлено новых случаев заболевания. Помимо этого, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что проходить проверку на наличие коронавируса следует лицам, имеющим клинические симптомы и вернувшимся из стран, где есть заболевшие.

Утром в воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин провёл совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Во встрече с главой государства, в частности, приняли участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Александр Новак, помощник президента по экономике Максим Орешкин, руководители «Газпром нефти» и «Роснефти» Александр Дюков и Игорь Сечин соответственно.

«Я хотел сегодня с вами собраться, с руководителями наших ведущих нефтегазовых компаний, посоветоваться с вами о том, как мы будем реагировать на то, что происходит в связи с этим коронавирусом именно в мировой экономике. Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», — заявил Путин.

При этом, по словам президента, в России приняты все соответствующие меры для борьбы с этим опасным заболеванием.

«Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», — констатировал глава государства.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск 1 марта в 62 странах мира зарегистрировано 86 982 случая заболевания, из них 79 968 — в Китае. В России новые случаи заболевания не выявлены.

«За период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 83 — грипп А, 58 — грипп В, 30 — парагрипп, 2 — стафилококк, 1 — микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 — новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)», — говорится в сообщении.

Добавим, что в КНР от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 2873 человека. За последние сутки первые случаи заболеваний были отмечены в Армении, Катаре, Люксембурге, Ирландии и Эквадоре.

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Вместе с тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о лицах, которым следует проходить проверку на наличие коронавируса. По его словам, речь идёт о тех, у кого есть клинические симптомы, и о вернувшихся из стран, где есть заражённые.

«Вы можете обратиться в поликлиники через систему средств обследования на специализированных площадках. Приём производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи. Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса», — отметил Мурашко.

Кроме того, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам максимально сократить поездки за границу. По её словам, «сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации».

Накануне Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса. В ведомстве указали, что любой человек с признаками простуды или ОРВИ может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему бесплатно окажут медицинскую помощь.

Если пациент в последние две недели посещал страны с подтверждёнными случаями заражения коронавирусом, об этом нужно уведомить медицинских работников.

«После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции», — пояснили в Минздраве.

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Добавим, что министерство также выступило с рекомендациями по профилактике коронавируса. В ведомстве призвали чаще мыть руки с мылом, стараться не прикасаться немытыми руками к лицу, избегать контактов с людьми с признаками простуды, а также воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В этой связи в Минздраве указали Китай, Южную Корею, Италию, Иран.

Отметим, что ранее Ростуризм порекомендовал приостановить продажу путёвок в государства, упомянутые Минздравом, кроме Китая, в отношении которого уже приняты подобные меры.

Путешественникам, которые находятся в этих странах, Ростуризм порекомендовал соблюдать все советы Роспотребнадзора, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, а также не покидать территорий гостиничных комплексов и остальных мест временного пребывания за исключением ситуаций, когда организован трансфер до аэропорта.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что российские туристы могут расторгнуть договор с турфирмой на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом, которая сложилась в некоторых странах.

Инструментом в этом случае послужит статья 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которой путешественник вправе требовать расторжения договора в судебном порядке, если в стране направления есть угроза его жизни и здоровью.