На лайнере Москва — Пекин выявлен пассажир с подозрением на COVID-19

Медики в Пекине заподозрили наличие коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из пассажиров самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы. Среди россиян заболевших нет, заявили в посольстве России в Китае.

«Пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики. Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров и 15 членов экипажа) симптомов COVID-19 на данный момент не обнаружено», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве добавили, что следят за ситуацией и поддерживают связь с россиянами с данного рейса, находящимися в Пекине.

Ранее сообщалось, что число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае возросло до 2835.

В то же время из Москвы депортировали 88 иностранцев из-за нарушения ими режима изоляции в связи с коронавирусом.