Из Москвы депортируют 88 человек из-за нарушений в связи с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что из российской столицы депортируют 88 иностранцев из-за нарушения ими режима изоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации», — сказала она.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона может депортировать граждан иностранных государств, у которых был диагностирован новый тип коронавируса COVID-19.

Подробнее о текущей ситуации с коронавирусом — в материале RT.