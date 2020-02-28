Из Москвы депортируют 88 человек из-за нарушений в связи с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации», — сказала она.
В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона может депортировать граждан иностранных государств, у которых был диагностирован новый тип коронавируса COVID-19.
Подробнее о текущей ситуации с коронавирусом — в материале RT.