Мишустин заявил о возможности депортации иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона может депортировать граждан иностранных государств, у которых был диагностирован новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данная мера входит в национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

«Теперь она (новый тип коронавируса. — RT) добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», — сказал премьер.

Ранее правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.

Орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса.