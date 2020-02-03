Мишустин заявил о возможности депортации иностранцев с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данная мера входит в национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
«Теперь она (новый тип коронавируса. — RT) добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», — сказал премьер.
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