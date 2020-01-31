В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

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В России выявлены два первых случая заражения короновирусом, оба заболевших — граждане Китая. В стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
  • РИА Новости

«Службами Роспотребнадзора на территории России выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — цитирует ТАСС Голикову.

По её словам, пациенты находятся под «жёстким наблюдением», они изолированы.

«Им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — добавила она.

Оперативный штаб российского правительства по борьбе с коронавирусом организовал заседание после решения ВОЗ признать новый тип коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Россия ранее объявила, что с 31 января ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР из-за ситуации с коронавирусом.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы защитить россиян от нового типа коронавируса.

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