В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявлены два первых случая заражения короновирусом, оба заболевших — граждане Китая. В стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

РИА Новости

«Службами Роспотребнадзора на территории России выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — цитирует ТАСС Голикову. По её словам, пациенты находятся под «жёстким наблюдением», они изолированы. «Им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — добавила она. Оперативный штаб российского правительства по борьбе с коронавирусом организовал заседание после решения ВОЗ признать новый тип коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия ранее объявила, что с 31 января ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы защитить россиян от нового типа коронавируса.