Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы сегодня соответствующим образом проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе», — сказал он на заседании правительства.

Как подчеркнул Мишустин, правительство должно сделать всё, чтобы защитить россиян от нового типа коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в качестве меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.

Как указывалось, речь идёт об автомобильном и пешеходном сообщении. 

По её словам, Россия также приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин. 

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