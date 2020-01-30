В пяти регионах Дальнего Востока продлят ограничение сообщения с КНР

В качестве меры по предотвращению проникновения нового типа коронавируса в Россию в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Голикова также отметила, что должен быть осуществлён режим, который позволит возвращать россиян с проведением карантинных мероприятий, а также покидать пределы России китайским гражданам.

«В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть ещё возможность принять такое решение», — сказала она.

Ранее стало известно, что Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин, из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

По словам Голиковой, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

По последним данным, всего в Китае погибли от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 человек инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.