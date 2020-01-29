ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
- Reuters
«Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность», — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.
Ранее стало известно, что ВОЗ приняла решение направить в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Также сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.