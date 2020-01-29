ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

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Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
  • Reuters

«Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность», — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.

Ранее стало известно, что ВОЗ приняла решение направить в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Также сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.

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