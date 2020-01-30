В Тибете зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Общее число погибших от последствий заболевания новым коронавирусом в Китае достигло 170, первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Как сообщает CGTN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая, Тибетский автономный район сообщил о первом подтверждённом случае заболевания новым коронавирусом.

Количестве заражённых в КНР к настоящему времени составляет 7711 человек.

Ранее сообщалось о 162 погибших.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.