Число погибших от последствий коронавируса в Хубэе выросло до 162

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В комитете здравоохранения китайской провинции Хубэй заявили, что число погибших от последствий заражения новым коронавирусом в регионе возросло до 162.
Число погибших от последствий коронавируса в Хубэе выросло до 162
  • Reuters

Соответствующее сообщение приводит Global Times.

Как уточняется, за прошедшие сутки в провинции зафиксировано 1032 новых случая заболевания, у десяти человек наблюдается восстановление.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Также ВОЗ направит в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

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