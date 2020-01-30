Число погибших от последствий коронавируса в Хубэе выросло до 162

В комитете здравоохранения китайской провинции Хубэй заявили, что число погибших от последствий заражения новым коронавирусом в регионе возросло до 162.

Соответствующее сообщение приводит Global Times.

#Hubei Province reported 1,032 new #NovelCoronavirus cases and 10 new recovered cases on Jan 29; total number of infection in the province is 4,586, with 90 recovered and 162 dead. https://t.co/SZ98qVlYQdpic.twitter.com/W02K8hkuzu — Global Times (@globaltimesnews) January 29, 2020

Как уточняется, за прошедшие сутки в провинции зафиксировано 1032 новых случая заболевания, у десяти человек наблюдается восстановление.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Также ВОЗ направит в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса.