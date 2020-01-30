Мишустин прокомментировал распространение нового типа коронавируса

Правительство должно сделать всё, чтобы защитить россиян от нового типа коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании кабмина.

«Сначала я хотел бы сказать несколько слов об очень важной теме — это распространение новой инфекции, коронавируса. На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, но, конечно, мы должны сделать всё, чтобы защитить наших людей», — сказал председатель правительства.

Как напомнил Мишустин, президент России Владимир Путин ранее провёл совещание на эту тему.

«Мы докладываем ему в ежедневном режиме. И я также провёл совещание о комплексе мер по предупреждению коронавирусной инфекции и готовности нашей системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи. Для координации этой работы было подписано распоряжение, чтобы создать оперативный штаб, который возглавила Татьяна Голикова», — добавил он.

Мишустин добавил, что этот штаб действует в круглосуточном режиме.

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что главная наша ценность — это здоровье граждан. И здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка информации», — подчеркнул премьер.

29 января Путин провёл совещание с правительством, в ходе которого призвал принять меры, направленные на минимизацию потерь в случае распространения коронавируса в России.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в стране не обнаружено случаев заражения, но указала, что риск проникновения вируса существует.

Подробнее — в материале RT.