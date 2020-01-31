Российский штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание
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Об этом говорится на официальной странице правительства России в Twitter.
«В Доме правительства проходит очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — говорится в сообщении.
Ранее ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность, угроза сохраняется.
Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.