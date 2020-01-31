Российский штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание

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Оперативный штаб кабмина России по борьбе с коронавирусом организовал заседание после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила признать вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Российский штаб по борьбе с коронавирусом проводит заседание
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

Об этом говорится на официальной странице правительства России в Twitter.

«В Доме правительства проходит очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность, угроза сохраняется.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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