Песков: ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность, угроза сохраняется.

«Проблема признана широко и официально. Более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьёзную озабоченность», — сказал Песков.

Он добавил, что именно в связи с этим правительство России и принимает специальные меры.

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в России, но угроза действительно сохраняется», — заявил Песков.

Он уточнил, что специалисты Министерства здравоохранения России не обсуждали с администрацией президента рекомендованные для лечения коронавируса препараты.

Песков добавил, что вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается.

Российский инвестиционный форум должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

31 января министерство здравоохранения Великобритании сообщило о двух случаях заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.