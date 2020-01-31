Песков: ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с новым коронавирусом вызывает серьёзную озабоченность, угроза сохраняется.
Песков: ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность
  • © Patipat Janthong/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Проблема признана широко и официально. Более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьёзную озабоченность», — сказал Песков.

Он добавил, что именно в связи с этим правительство России и принимает специальные меры.

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в России, но угроза действительно сохраняется», — заявил Песков.

Он уточнил, что специалисты Министерства здравоохранения России не обсуждали с администрацией президента рекомендованные для лечения коронавируса препараты.

Песков добавил, что вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается.

Российский инвестиционный форум должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения

31 января министерство здравоохранения Великобритании сообщило о двух случаях заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить