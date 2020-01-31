В Британии зафиксировали два случая заражения новым типом коронавируса

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Министерство здравоохранения Великобритании сообщило о двух случаях заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
В Британии зафиксировали два случая заражения новым типом коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

«Мы можем подтвердить, что в Англии у двух пациентов, являющихся членами одной семьи, подтверждён коронавирус», — сказал представитель ведомства Крис Витти.

Вместе с этим он добавил, что Минздрав страны готов к борьбе с распространением вируса и в настоящий момент власти устанавливают личности всех, кто контактировал с заражёнными.

В конце декабря стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного заболевания. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые страны закрыли границу и т.д., однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных уже зафиксировали в СШАСингапуреВьетнамеОАЭГерманииФранции и других государствах.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Подробнее — в материале RT.

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