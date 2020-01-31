«Глобальная вспышка»: ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием. Случаи заражения продолжают отмечаться по всему миру. Накануне в СМИ появлялись и сообщения о возможном первом случае обнаружения вируса в Москве, однако они не подтвердились.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус по итогам второго совещания чрезвычайного комитета.

«Мы не знаем, какой ущерб нанесёт этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», — сказал Гебрейесус.

Кроме того, на сайте ВОЗ со ссылкой на представителей Минздрава КНР была представлена информация о распространении вируса, которому дали временное название 2019-nCoV. Так, по данным на 30 января, в Китае заболели 7 736 человек, из них 1370 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 170 человек скончались. При этом 124 человека выздоровели и были выписаны из медучреждений.

Наряду с этим, по данным секретариата ВОЗ, в остальном мире подтверждено 82 случая в 18 странах, из них только семь человек не посещали Китай. К тому же в трёх государствах зафиксирована передача вируса от человека к человеку. Один из этих случаев является серьёзным.

В то же время, по данным китайских СМИ, число заражённых в стране достигло 9692 человек, скончались уже 213 граждан.

Также стало известно, что информация о якобы первом случае обнаружения в Москве вируса 2019-nCoV не подтвердилась. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По данным ведомства, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию Telegram-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве», — приводит текст сообщения Роспотребнадзора ТАСС.

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В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что исследования на коронавирус проводятся в лабораториях ведомства в Противочумном центре и Центре гигиены и эпидемиологии.

«Всем поступившим с проявлением ОРВИ пациентам, которые имели контакт с гражданами Китайской народной республики в последние две недели или побывали там в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в пятницу, 31 января, состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией в России, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Также по теме Преграда коронавирусу: Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения...

Напомним, ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке. Кроме того, правительство поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем, а в МИД сообщили, что Москва с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз китайским гражданам.

Схожие меры по борьбе с распространением заболевания принимают в других странах. В частности, госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого четвёртого уровня и призвал воздержаться от посещения страны.

В свою очередь, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что борьба с заболеванием и сдерживание его распространения являются для страны главным приоритетом. Напомним, в связи с карантином в Китае ограничили перемещения в нескольких крупных городах провинции Хубэй, в которой впервые был обнаружен вирус, а международные аэропорты и вокзалы приостановили свою работу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что иностранные граждане, оказавшиеся в провинции Хубэй, могут покинуть её только после прохождения 14-дневного карантина.

«Иностранные граждане могут выехать за пределы провинции Хубэй не на общественном транспорте, но только после прохождения 14-дневного карантина и получении согласия властей провинции», — сказала она.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет. При этом вирусную пневмонию, являющуюся самым опасным осложнением коронавируса, нельзя лечить антибиотиками.