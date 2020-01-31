Госдеп призвал не посещать Китай из-за коронавируса

Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого четвёртого уровня опасности и призвал не ездить в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

«Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые выявленного в Ухане», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что зафиксирован первый в США случай передачи от человека к человеку нового типа коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.