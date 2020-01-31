Госдеп призвал не посещать Китай из-за коронавируса
- Reuters
«Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые выявленного в Ухане», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что зафиксирован первый в США случай передачи от человека к человеку нового типа коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.
Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.