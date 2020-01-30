США подтвердили случай передачи коронавируса от человека к человеку

Зафиксирован первый в США случай передачи от человека к человеку нового типа коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Близкий контакт одного из пациентов в США с коронавирусом стал причиной заражения, что является первым доказательством передачи нового вируса от человека к человеку в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на территории США подтверждено шесть случаев заражения. Последний случай выявлен у женщины возрастом около 60 лет, которая вернулась в прошлом месяце из Ухани, так называемого эпицентра распространения коронавируса.

По последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.

Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи с распространением вируса.