МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи с распространением нового типа коронавируса.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это связано со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Также МИД рекомендовал всем гражданам России, находящимся в Китае, сообщить свои данные российскому посольству.

Кроме того, МИД сообщил, что Россия с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.