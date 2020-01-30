МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

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МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи с распространением нового типа коронавируса.
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
  • © Juan Mijangos/AFLO
  • globallookpress.com

«МИД России рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это связано со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Также МИД рекомендовал всем гражданам России, находящимся в Китае, сообщить свои данные российскому посольству.

Кроме того, МИД сообщил, что Россия с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.

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