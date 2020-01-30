Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая

Россия с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая, говорится в сообщении российского МИД.

«С 30 января для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда... через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через... пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщило ведомство.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.

Также Мишустин прокомментировал распространение нового типа коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что в качестве меры по предотвращению проникновения нового типа коронавируса в Россию в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения.