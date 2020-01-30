В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса

В итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту из-за риска коронавируса.

Об этом информирует посольство России в Италии на своей странице в Twitter.

Получен список росграждан, находящихся на борту лайнера Коста Смеральда. Их 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближ. время наш дипломат прибудет в порт для оказания возможного содействия россиянам на месте. @MID_RF — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) January 30, 2020

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера «Коста Смеральда». Их насчитывается 67 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заявлению судовладельца, пассажиры обеспечены питанием и всем необходимым.

«В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее La Repubblica сообщила, что в порту города Чивитавеккья временно заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажирами на борту после того, как у двух пассажиров — семейной пары из Гонконга — заподозрили коронавирусную инфекцию.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся коронавирусом достигло 5974, умерли от него 132 человека.