В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса

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В итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту из-за риска коронавируса.
В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса
  • © Reuters

Об этом информирует посольство России в Италии на своей странице в Twitter.

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера «Коста Смеральда». Их насчитывается 67 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заявлению судовладельца, пассажиры обеспечены питанием и всем необходимым.

«В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — подчеркнули в диппредставительстве. 

Ранее La Repubblica сообщила, что в порту города Чивитавеккья временно заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажирами на борту после того, как у двух пассажиров — семейной пары из Гонконга — заподозрили коронавирусную инфекцию.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся коронавирусом достигло 5974, умерли от него 132 человека.

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