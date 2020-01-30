Прибывшие в Петербург из Китая рассказали о ситуации с коронавирусом

Пассажиры, прибывшие в Санкт-Петербург рейсами из Пекина и Чэнду, прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса в Китае.

Россиянка, проживающая в северном Харбине, в беседе с «Петербургским дневником» сообщила, что улицы города заметно опустели, а все мероприятия, запланированные на новогодние праздники в Китае, из-за распространения болезни были отменены.

При этом пассажиры отметили, что паники в стране нет.

«Конечно, сейчас очень тревожная ситуация, люди боятся за своих друзей и родственников, но паники нет. Я живу в Пекине, там эпидемии нет», — пояснила студентка СПбГУ из Китая.

Пассажиры, прилетевшие из Чэнду, заявили, что прошли доскональное обследование в Китае, а по прибытии в Россию у них измерили температуру специальными датчиками.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.

Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса.