Прибывшие в Петербург из Китая рассказали о ситуации с коронавирусом
- Reuters
Россиянка, проживающая в северном Харбине, в беседе с «Петербургским дневником» сообщила, что улицы города заметно опустели, а все мероприятия, запланированные на новогодние праздники в Китае, из-за распространения болезни были отменены.
При этом пассажиры отметили, что паники в стране нет.
«Конечно, сейчас очень тревожная ситуация, люди боятся за своих друзей и родственников, но паники нет. Я живу в Пекине, там эпидемии нет», — пояснила студентка СПбГУ из Китая.
Пассажиры, прилетевшие из Чэнду, заявили, что прошли доскональное обследование в Китае, а по прибытии в Россию у них измерили температуру специальными датчиками.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.
Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса.