Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса

Минздрав России на своём сайте опубликовал «Список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых».

Документ опубликован в рамках временных методических рекомендаций по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

В списке лекарств, рекомендованных ведомством, три препарата: рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.

В перечне описываются механизм действия препаратов, формы выпуска и схемы назначения.

Как указали в Минздраве, в настоящее время отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии с позиций доказательной медицины для лечения 2019-nCoV.

При этом в качестве препарата противовирусного действия, который имеет достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых рибавирин.

«Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах», — говорится в сообщении.

Однако, подчёркивают специалисты, к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжёлые побочные эффекты.

29 января вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

Как заявляли в правительстве, в качестве меры по предотвращению проникновения вируса в Россию в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем.

Речь идёт об автомобильном и пешеходном сообщении.