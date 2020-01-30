Air Canada приостанавливает полёты в Пекин и Шанхай
- Reuters
«После рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая (авиакомпания. — RT) временно приостанавливает все прямые полёты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.
30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Также ВОЗ направит в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.
В связи с ситуацией Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин.