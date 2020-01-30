Канадская авиакомпания Air Canada приостанавливает полёты в Пекин и Шанхай с 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«После рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая (авиакомпания. — RT) временно приостанавливает все прямые полёты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Также ВОЗ направит в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

В связи с ситуацией Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин.