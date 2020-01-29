Три авиакомпании заявили о приостановке всех полётов в Китай

Авиакомпании British Airways, Lion Air и Seoul Air приняли решение приостановить все полёты в Китай.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: British Airways, Lion Air and Seoul Air suspend all flights to China; others cut back service as virus fears grow. https://t.co/UKtPdYGnZZ — The Associated Press (@AP) 29 января 2020 г.

Отмечается, что другие авиакомпании ограничивают число рейсов в Китай на фоне растущих опасений в связи с распространением нового типа коронавируса.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае вынуждена отменить ряд рейсов в европейские города, в том числе в Мюнхен, Париж и Рим.

По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.