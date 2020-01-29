Три авиакомпании заявили о приостановке всех полётов в Китай

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Авиакомпании British Airways, Lion Air и Seoul Air приняли решение приостановить все полёты в Китай.
Три авиакомпании заявили о приостановке всех полётов в Китай
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что другие авиакомпании ограничивают число рейсов в Китай на фоне растущих опасений в связи с распространением нового типа коронавируса.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае вынуждена отменить ряд рейсов в европейские города, в том числе в Мюнхен, Париж и Рим.

По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.

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