«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае вынуждена отменить ряд рейсов в европейские города, в том числе в Мюнхен, Париж и Рим.
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.

«Отмена коснётся направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим», — заявили в компании.

По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.

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