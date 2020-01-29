«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае вынуждена отменить ряд рейсов в европейские города, в том числе в Мюнхен, Париж и Рим.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.

«Отмена коснётся направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Рим», — заявили в компании.

По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.