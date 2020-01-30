ВОЗ назвала способы предотвращения распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Об этом говорится в решении чрезвычайного комитета ВОЗ по итогам заседания.

«Комитет полагает, что всё ещё возможно прервать распространение вируса, если страны примут строгие меры по раннему распознаванию болезни, изолированию и лечению заболевших, а также отслеживанию их контактов», — цитирует решение РИА Новости.

Также в ВОЗ рекомендуют странам «поощрять меры по социальному дистанцированию, соизмеримые с риском».

При этом в комитете отметили, что «с развитием ситуации будут развиваться стратегические цели и меры по предотвращению и снижению рисков распространения инфекции».

Ранее ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.