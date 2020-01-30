ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией
  • Reuters

Об этом он сказал после заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Он добавил, что в организации верят в возможности Китая остановить вспышку.

Также в организации не рекомендовали вводить какие-либо ограничения на передвижения товаров и людей в связи со вспышкой вируса. 

«ВОЗ не рекомендует и высказывается категорически против любых ограничений на передвижение из Китая», — цитирует Гебреисуса РИА Новости.

Кроме того, ВОЗ рекомендовала странам бороться со слухами и недостоверной информацией касательно распространения коронавируса.

По последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.

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