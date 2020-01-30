ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией
- Reuters
Об этом он сказал после заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Он добавил, что в организации верят в возможности Китая остановить вспышку.
Также в организации не рекомендовали вводить какие-либо ограничения на передвижения товаров и людей в связи со вспышкой вируса.
«ВОЗ не рекомендует и высказывается категорически против любых ограничений на передвижение из Китая», — цитирует Гебреисуса РИА Новости.
Кроме того, ВОЗ рекомендовала странам бороться со слухами и недостоверной информацией касательно распространения коронавируса.
По последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.