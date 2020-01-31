Постпред КНР при ООН рассказал о борьбе с коронавирусом в стране

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что более 130 человек в Китае были вылечены от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Постпред КНР при ООН рассказал о борьбе с коронавирусом в стране
  • Reuters

«Мы делаем прогресс, раньше мы не знали, что это за вирус, но теперь мы его идентифицировали, мы можем отличать прежние типы вируса от нового. Это принципиально. Да, мы потеряли много жизней, но в то же время более 130 жизней были спасены, люди вылечились от заболевания», — цитирует ТАСС постпреда.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что «борьба с этим заболеванием, сдерживание его распространения являются для Китая главным приоритетом».

«Мы уверены, что мы можем его победить», — добавил он.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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