В Италии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом информирует агентство Ansa.

«Первые два подтвержденных случая — двое китайских туристов, которые приехали в нашу страну», — заявил Конте.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

По последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.