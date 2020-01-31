Роспотребнадзор опроверг сообщения о заболевшем коронавирусом в Москве

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о якобы первом случае обнаружения нового типа коронавируса 2019-nCoV в Москве.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы обнаружении нового типа коронавируса у пациента в Москве.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

По последним данным, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8152, летальных исходов — 171.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.