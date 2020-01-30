Преграда коронавирусу: Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае. Он также распорядился создать круглосуточный штаб по борьбе с заболеванием. Также МИД России заявил о приостановке выдачи гражданам Китая электронных виз через ряд пограничных пунктов пропуска. В свою очередь, Минздрав опубликовал список препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса. В ходе заседания кабмина он подчеркнул, что документ уже пошёл в работу. Премьер отметил, что правительство должно принять все меры для защиты россиян от заболевания.

«На сегодняшний момент на территории Российской Федерации ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но мы должны сделать всё, чтобы защитить наших людей», — сказал он.

Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации ежедневно, добавил премьер. Кроме того, Мишустин провёл совещание, на котором обсуждалась готовность российской системы здравоохранения к оказанию помощи. По его итогам было подписано распоряжение о создании оперативного круглосуточного штаба, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что главная наша ценность — это здоровье граждан. Попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме, регулярно информировать общественность о текущей обстановке, мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса», — добавил Мишустин.

Накануне Голикова сообщила, что Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин, из-за вспышки заболевания. Она добавила, что решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позднее 31 января.

Сотрудники отдела контроля и профилактики заболеваний в защитных костюмах в Китае

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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не принимают специальных мер, чтобы не допустить распространения респираторных заболеваний.

«Мы, собственно, в целом стараемся очень внимательно относиться к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряжённый, что болеть нет времени», — цитирует Пескова РИА Новости.

Основными симптомами заболевания на ранней стадии являются повышение температуры тела, кашель, одышка, боли в мышцах и утомляемость, а также ощущение заложенности в грудной клетке, предупредили в Минздраве. У больных может наблюдаться головная боль, диарея, рвота, учащённое сердцебиение.

Минздрав и Роспотребнадзор также рекомендовали для лечения коронавирусной инфекции у взрослых рибавирин — противовирусное средство, применяющееся в том числе при лечении гепатита С, — в комбинации с лопинавиром и ритонавиром — средствами для лечения ВИЧ-инфекции. Кроме того, положительный эффект, как отмечают в ведомствах, может оказывать рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза.

Россиянам напомнили о необходимости избегать посещения рынков, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, не посещать зоопарки и иные мероприятия с привлечением животных, а также мыть руки после посещения мест массового скопления людей.

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В свою очередь, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что ситуация с коронавирусом не угрожает российской экономике. Он рассказал, что власти предприняли все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, такие как двойной температурный контроль прилетевших из Китая пассажиров, а также продление запрета на грузо-пассажирское движение через приграничные пункты пропуска.

«Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики. На сегодня принято решение о продлении студенческих каникул для тех вузов, где есть иностранные студенты, ещё целый ряд мер. Мы попросили остановить все проекты, которые связаны с привлечением иностранной рабочей силы», — пояснил он.

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МИД России рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Китай, если только они не вызваны крайней необходимостью. Ведомство сообщило, что с 30 января Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения назначил на 30 января заседание, на котором будет решено, необходимо ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.

Напомним, новый тип коронавируса 2019-nCoV был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и примерно за месяц распространился за пределы Китая. К 30 января число жертв возросло до 170, заражены оказались около 8 тыс. человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Таиланде, Сингапуре, Японии, Австралии, США, Франции, Канаде, ОАЭ и ряде других стран.

В связи с карантином в Китае ограничили перемещение в нескольких крупных городах провинции Хубэй, международные аэропорты и вокзалы приостановили работу.