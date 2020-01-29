В Кремле следят, чтобы сотрудники не чихали на работе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о мерах, которые принимаются в Кремле для того, чтобы предотвратить распространение респираторных заболеваний.
В Кремле следят, чтобы сотрудники не чихали на работе
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«Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряжённый, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.

Также сообщалось, что комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

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