В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России

Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты задали вопрос об угрозе распространения в России нового коронавируса и о том, планируется ли предпринять какие-то дополнительные шаги, чтобы он не попал на территорию страны.

Представитель в Кремле напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг по данной теме.

«Что-то к этому добавлять, я не буду этого делать, но тем не менее нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности принимаются», — сказал Песков.

Ранее Попова в ходе брифинг сообщила, что в России выявили более 100 человек с подозрением на новый коронавирус, но ни в одном случае такой диагноз не был подтверждён.