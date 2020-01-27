Роспотребнадзор рассказал о мониторинге нового коронавируса в России

В России выявили более 100 человек с подозрением на новый коронавирус, но ни в одном случае такой диагноз не был подтверждён. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещён в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания… Ни в одном случае не был установлен специфический вирус, о котором мы сегодня с вами говорим, коронавирус», — сказала она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что подготовили пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.

Как сообщалось, китайские учёные установили, что вероятным источником нового типа коронавируса стали дикие животные.