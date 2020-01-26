Назван вероятный источник коронавируса в Китае

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Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
  • Reuters

Об этом сообщает ECNS.

По результатам проверки в 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов в китайской Ухани, где, по предварительным данным, велась торговля дикими животными, обнаружены следы коронавируса.

«Мы выяснили, в каких киосках на рынке морепродуктов в Ухани был вирус... Хотя в основном подтверждается, что дикие животные были источником вируса, предстоит много работы... Мы близки к тому, чтобы найти источник вируса», — сказал научный сотрудник центра Тан Вэньцзе. 

Также, по его словам, 2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, однако делать окончательный вывод об источнике вируса пока рано.

Ранее сообщалось, что китайскую Ухань на фоне распространения нового типа коронавируса покинули более 5 млн человек.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.

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