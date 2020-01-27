Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

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Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
  • АГН «Москва»

«Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что пакет мер подготовлен по поручению правительства.

«Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — указано в тексте.

Ранее в ведомстве сообщили, что у шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. 

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