Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
- АГН «Москва»
«Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что пакет мер подготовлен по поручению правительства.
«Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — указано в тексте.
Ранее в ведомстве сообщили, что у шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен.