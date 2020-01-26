У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен

У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По результатам проведённых исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Там отметили, что в гостинице, где проживали туристы, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о госпитализации семерых граждан КНР в Москве с подозрением на ОРВИ.

Позднее в московском Минздраве заявили, что у пациентов нет признаков пневмонии, они находятся в удовлетворительном состоянии.