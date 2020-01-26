У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
- РИА Новости
«По результатам проведённых исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Там отметили, что в гостинице, где проживали туристы, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось о госпитализации семерых граждан КНР в Москве с подозрением на ОРВИ.
Позднее в московском Минздраве заявили, что у пациентов нет признаков пневмонии, они находятся в удовлетворительном состоянии.