У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен

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У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
  • РИА Новости

«По результатам проведённых исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Там отметили, что в гостинице, где проживали туристы, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о госпитализации семерых граждан КНР в Москве с подозрением на ОРВИ.

Позднее в московском Минздраве заявили, что у пациентов нет признаков пневмонии, они находятся в удовлетворительном состоянии. 

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