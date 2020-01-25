Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ

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Из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ
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«Из гостиницы... с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая», — рассказали агентству.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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