Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ

Из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

globallookpress.com

«Из гостиницы... с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая», — рассказали агентству. Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены. Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.