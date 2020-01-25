Трутнев поручил разработать меры защиты регионов ДФО от коронавируса

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Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Трутнев поручил разработать меры защиты регионов ДФО от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпреда.

Также отмечается, что «доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в трёхдневный срок».

Ранее сообщалось, что власти Китая заявили о намерении построить ещё один госпиталь для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.

По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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