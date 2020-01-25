Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что «все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов «авиабилет + гостиницы».
Как уточняется, уже выехавшие тургруппы могут, в соответствии с договором, завершить поездку.
Ранее сообщалось, что власти Китая заявили о намерении построить ещё один госпиталь для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.
По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены.
Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.