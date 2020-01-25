Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

Все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что «все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов «авиабилет + гостиницы».

Как уточняется, уже выехавшие тургруппы могут, в соответствии с договором, завершить поездку.

Ранее сообщалось, что власти Китая заявили о намерении построить ещё один госпиталь для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.

По последним данным, 41 человек погиб, более 1300 заражены.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.