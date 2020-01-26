У госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено

Граждане КНР, которые были госпитализированы из московской гостиницы, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них не обнаружено.

«Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет», — цитирует ТАСС пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что у всех пациентов наблюдаются нормальные проявления респираторного заболевания.

Признаков осложнённого течения ОРВИ и тем более пневмонии нет.

«Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ.