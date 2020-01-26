У госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено
- РИА Новости
«Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет», — цитирует ТАСС пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
Отмечается, что у всех пациентов наблюдаются нормальные проявления респираторного заболевания.
Признаков осложнённого течения ОРВИ и тем более пневмонии нет.
«Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ.